Podle Zemana je vypovězení smlouvy s Liglassem standardní

Za standardní záležitost považuje prezident Miloš Zeman rozhodnutí kyrgyzské vlády o odstoupení od dohody s českou společností Liglass Trading. Firma měla podle smlouvy v Kyrgyzstánu vybudovat kaskádu vodních elektráren. Podle kyrgyzských médií ale premiér Sapar Isakov v pondělí oznámil, že smlouvu s českou společností jednostranně vypoví. Za to, aby společnost Liglass Trading CZ (LTD CZ) získala zakázku na vybudování hydroelektráren na řece Naryn, se přimlouval i sám Zeman. Dodal, že ve svém funkčním období lobboval za desítky českých firem, a to na základě doporučení ministerstva průmyslu a obchodu. "Jestliže se tento obchod nepodařil, tak to beru jako standardní záležitost, protože vždycky v určitém procentu případů se vám určitý obchod nepodaří," řekl prezident.

Firma LTD CZ sídlící u Železného Brodu převzala letos v červenci projekt budování dvou velkých a deseti menších elektráren narynské kaskády po ruské firmě RusGidro, s níž Kyrgyzstán smlouvu loni vypověděl, údajně pro její platební neschopnost. V kontraktu s kyrgyzskou vládou se česká společnost zavázala, že jako nový účastník smlouvy zaplatí 37 milionů dolarů, což je hodnota dosavadních prací na narynské kaskádě, které ruská firma provedla. Od začátku se přitom objevovaly pochybnosti, zda bude česká firma schopna tak náročnou zakázku financovat. Firma je podle svého generálního ředitele Michaela Smelíka připravena obrátit se na mezinárodní arbitráž, pokud kyrgyzská strana skutečně od dohody odstoupí, aniž by se držela smluvních článků upravujících pravidla řešení sporů.