Podle Babiše má program vlády "většinovou podporu" tripartity

Programové prohlášení vlády má podle premiéra Andreje Babiše (ANO) "většinovou podporu" tripartity. Řekl to na tiskové konferenci po prvním povolebním jednání zástupců vlády s odboráři a zaměstnavateli. Odbory a podnikatelé podporu vládnímu dokumentu přímo nevyjádřili. Chválí řadu bodů, předložili ale i své výhrady. Babiš dodal, že připomínky se do textu zapracovávají. Výsledná verze by měla být hotova v sobotu večer. Tripartita projednávala návrh vládního programu ještě před hlasováním Sněmovny o důvěře kabinetu, které připadá na 10. ledna. Babišova vláda v dolní komoře politickou podporu vyjednanou nemá. Odbory kladně hodnotí třeba záměr upravit penze a minimální mzdu, vadí jim mimo jiné slibované snižování odvodů a rychlé vydávání pracovních povolení cizincům. Zaměstnavatelé vítají slib dobudovat jaderné elektrárenské bloky, podle nich by vláda měla ale také rozhodnout třeba o termínu přijetí eura.