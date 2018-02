Podíl lidí, kteří šli dřív do penze a mají důchod krácený, roste

V Česku postupně roste podíl seniorek a seniorů, kteří mají kvůli předčasnému odchodu do penze trvale krácený důchod. Na konci loňska tvořili už bezmála 26 procent starobních důchodců a důchodkyň. Sníženou penzi dostávalo téměř 619.000 lidí. Průměrně pobírali 10.564 korun. Měli tak v průměru o 1282 korun měsíčně méně než lidé, kteří nastoupili do důchodu v řádném termínu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Do předčasného důchodu je možné jít tehdy, pokud má člověk potřebnou dobu pojištění a do řádného termínu mu zbývají nejvýš tři roky. Se zvyšujícím se důchodovým věkem se postupně prodlužuje i předčasný důchod, a to ze tří na pět let. Bude do něj ale možné nastoupit nejdřív v 60 letech.