Poctivá varianta je otevřená koalice nebo důsledná opozice, říká Zimola k jednání o vládě

Jan Hamáček se stal novým předsedou ČSSD. Jeho statutárním zástupcem byl zvolen jeho protikandidát a kritik dosavadního vedení Jiří Zimola. Oba by v příštích dnech měli vést jednání o vládě s hnutím ANO Andreje Babiše.

Podle Zimoly navrhnou Babišovi variantu otevřené koalice, parametry dohody by chtěli mít do konce března. Řekl to v pondělí Českému rozhlasu Plus. "Poctivá varianta, s ohledem na voliče, je varianta buď důsledné opozice, nebo otevřené koalice. Nejhorší a nejnepoctivější variantou je naopak podpora menšinové vlády výměnou za nějaké prebendy a posty," uvedl Zimola. Sjezd ČSSD by měl pokračovat 7. dubna. Do té doby by se podle Zimoly strana měla rozhodnout, jak se bude případně podílet na další vládě.