Počet peněžitých trestů se v posledních dvou letech zdvojnásobil

Počet uložených peněžitých trestů se za poslední dva roky více než zdvojnásobil. Loni soudy tento druh sankce použily jako hlavní či vedlejší trest v 8065 případech, zatímco v roce 2015 bylo stejných rozhodnutí 3629. Vyplývá to ze statistik ministerstva spravedlnosti, o kterých v Praze informovaly Nejvyšší soud (NS) a Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Obě instituce v posledním roce pořádaly semináře určené pro soudce, státní zástupce či policisty, kde vysvětlovaly okolnosti ukládání peněžitých trestů. Upozorňovaly například, že v Česku dlouhodobě peněžité tresty tvořily zhruba čtyři procenta všech sankcí, zatímco například v Německu jde o 85 procent. Například nizozemská legislativa pak finanční sankci upřednostňuje před odnětím svobody ve všech případech, dokonce i když pachateli hrozí doživotí.

Předseda NS Pavel Šámal a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman představili novelu trestních předpisů, která by měla ukládání peněžitých trestů usnadnit. "Chceme zakotvit, že u majetkových trestných činů se musí prioritně uvažovat o peněžitém trestu a už v přípravném řízení musí být zjišťovány majetkové a osobní poměry pachatele," uvedl Šámal. Do zákona by mělo také přibýt ustanovení, podle kterého by se nesplacené části peněžitého trestu daly jednoduše přeměnit na vězení. Snahy o ukládání peněžitých trestů a odklonů podle obou institucí souvisí mimo jiné s obsazeností věznic, kterým by mohly ulevit.