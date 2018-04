Počet odbavených pasažérů na pražském letišti vzrostl o 12 procent

Za letošní první čtvrtletí odbavilo Letiště Václava Havla 3,057 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 12,4 procenta. Čtvrtletní navýšení potvrzuje letošní předpokládaný růst počtu cestujících kolem deseti procent. K růstu přispěla mimo jiné nabídka více spojů do exponovaných evropských destinací, jako jsou linky do Barcelony, Madridu nebo Budapešti, a navyšování kapacity na stávajících linkách do Londýna, Říma, Paříže a dalších evropských měst. Nejvíce cestujících, zhruba jedna sedmina, mířilo do Velké Británie. Celkově má česká metropole přímé spojení do 157 míst.