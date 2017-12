Počet obyvatel ČR se do konce září zvýšil na 10,6 milionu lidí

Počet obyvatel Česka vzrostl letos za první tři čtvrtletí o 18.700 na 10,597.473 lidí. Většinu přírůstku zajistila migrace, a to především z Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Do konce září se narodilo 85.669 dětí, což je o 172 méně než ve stejném období loni. Z toho bylo 48,9 procenta dětí mimomanželských. U prvorozených dětí byl podíl narozených mimo manželství 58,6 procenta, u druhorozených pak 38,9 procenta. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 let. Počet zemřelých za tři čtvrtletí vzrostl o 3811 na 83.374 lidí, mírně převažovali muži. Největší úmrtnost byla v lednu a únoru, kdy se v České republice plošně rozšířila epidemie chřipky. Polovině zemřelých bylo 78 a více let. Před dosažením prvního roku života zemřelo 225 dětí, meziročně o 12 méně.