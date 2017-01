21-01-2017 08:36 | Martina Bílá

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Česko-německá deklarace před 20 lety pootočila vzájemné vztahy obou zemí směrem do budoucna a umožnila jim spolupracovat, řekl ČTK ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle šéfa české diplomacie význam deklarace, v níž se vlády obou států zavázaly, že se nebudou vracet k minulým křivdám, trvá i dnes. Češi a Němci díky ní jsou nejen sousedy, ale i významnými partnery.

Zlínští akademici budou vybírat nejlepší slivovici. Na půdě Univerzity Tomáš Bati se na začátku února uskuteční již 19. ročník akademického koštu slivovice. Akci provází každoročně recese, letošním mottem je "Politici přicházejí a odcházejí, ale akademické košty slivovice jednou v roce zůstávají!", sdělil ČTK pořadatel Dušan Fojtů. Do soutěže o nejlepší slivovici se může zapojit každý, kdo přinese svůj půllitrový vzorek do kanceláře 434 v nové budově fakulty technologické. Hodnoceno bude prvních 64 přihlášených vzorků.

Mrazy v Česku nepoleví až do konce ledna. Celodenní mrazy, kdy se ani přes den rtuť teploměru nedostane nad nulu, budou pokračovat i celý příští týden. Zvolna se oteplí teprve na přelomu ledna a února. Sněžit v nadcházejících čtyřech týdnech moc nebude. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Biatlonistka Gabriela Koukalová přišla krátce před cílem o triumf v závodu Světového poháru s hromadným startem v Anterselvě a v italském středisku dojela třetí. Před úřadující vítězku seriálu se nečekaně dostala Němka Nadine Horchlerová, druhá skončila její krajanka Laura Dahlmeierová. Eva Puskarčíková obsadila 11. místo a o tři příčky za ní skončila Veronika Vítková. Lyžařka Kateřina Smutná vyhrála ve Svatém Mořici La Diagonelu na 50 km klasicky a ovládla druhý závod Ski Classics v dálkových bězích za sebou. Tenistka Karolína Plíšková a Barbora Strýcová postoupily do osmifinále Australian Open. Zatímco turnajová šestnáctka Strýcová zvítězila nad Francouzkou Caroline Garciaovou 6:2 a 7:5, Plíškovová v Melbourne ve večerním duelu otočila zápas s Jelenou Ostapenkovou. Pátá nasazená hráčka už s Lotyškou prohrávala ve třetí sadě 2:5, ale nakonec zvítězila 4:6, 6:0 a 10:8.

Ve věku 93 let v pátek v Pardubicích náhle zemřela dlouholetá Konfederace politických vězňů (KPV) Naděžda Kavalírová. ČTK to řekla její dcera Blanka Matějíčková. V období komunismu Kavalírová strávila několik let ve vězení. Po listopadu 1989 se zasloužila o řešení otázek odškodnění politických vězňů a podílela se na přípravě legislativních návrhů v této oblasti. Poslední rozloučení s Naděždou Kavalírovou bude v pátek 27. ledna od 13:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově.