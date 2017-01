Zprávy Počasí na pátek

19-01-2017 09:32 | Zdeňka Kuchyňová

Jasno nebo skoro jasno. Místy zataženo nízkou oblačností nebo mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty -6 až -2 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem -8 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C. V Jihočeském kraji se v noci na čtvrtek výrazně ochladilo. Například na šumavské Jezerní slati poblíž Kvildy na Prachaticku naměřili meteorologové minus 28,2 stupně Celsia. Mráz v Česku zatím nepoleví. V noci na pátek a na sobotu se mohou teploty dostat k minus 12 až minus 17 stupňům Celsia, ojediněle může být kolem 20 stupňů pod nulou. S brzkým oteplením by lidé ale neměli počítat, silně mrznout bude minimálně do poloviny příštího týdne.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Štěch s Hamáčkem podporují změnu zákonů o zbraních, ne ústavy 19-01-2017 19:12 | Zdeňka Kuchyňová Šéfové Sněmovny a Senátu Milan Štěch a Jan Hamáček (oba ČSSD) podporují, aby se otázka držení zbraní řešila v rámci stávajících zákonů, nikoli změnou ústavy. Novinářům to řekli po novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Ministerstvo vnitra umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice a v Berlíně. Hovořili také o vzniku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Útvar se od začátku roku zabývá mimo jiné ověřováním zahraničních i domácích dezinformací. Prezident s tím nesouhlasí a proti útvaru se několikrát vymezil. Štěch řekl, že je zastáncem jeho existence, i když byl na počátku vůči němu zdrženlivý. Poznamenal, že každý týden dostává do e-mailu "zaručené zprávy", kterých se zděsí. Po jejich náročném ověření zjistí, že jde o nepravdivé zprávy.

V ČR budou už jen věznice s ostrahou nebo se zvýšenou ostrahou 19-01-2017 19:04 | Zdeňka Kuchyňová V Česku asi budou dva druhy věznic - s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Zruší se dosavadní čtyři typy věznic, k nimž patří ještě věznice s dozorem a dohledem. Změnu přinese novela trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody, kterou hladce schválil Senát. Předloha také upravuje postup umístění pachatele do jednoho ze tří nových typů oddělení, které se liší podle stupně zabezpečení. Rozhodoval by o něm sice ředitel věznice, případné odvolání pachatele by ale řešil trestní soud, nikoli generální ředitel Vězeňské služby. Na rozhodnutí o umístění do konkrétního oddělení věznice by se podílel vychovatel, speciální pedagog, psycholog i sociální pracovník.

Garance práv pro Čechy žijící v Británii by měly přijít rychle 19-01-2017 14:55 | Zdeňka Kuchyňová Británie počítá s tím, že Čechům i dalším občanům EU žijícím ve Spojeném království co nejdříve zajistí jejich práva. Novinářům to řekla britská velvyslankyně v Česku Jan Thompsonová. Budoucí migraci do země si však Britové chtějí řídit sami. Kontrola nad tím, kdo do země přichází, byla pro Brity tak důležitá, že se kvůli ní rozhodli opustit volný trh EU a jeho výhody. Garance ale podle Thompsonové musí být oboustranné, tedy i pro Brity žijící v zemích EU. "Neznamená to, že si nevážíme přínosů migrace," podotkla Thompsonová. Británie prý bude dál otevřená lidem, kteří v ní chtějí žít a pracovat. Občané Spojeného království však dle jejích slov dali v loňském referendu o setrvání země v EU jasně najevo, že si nepřejí, aby do země dál volně přicházely statisíce lidí.

Senát schválil takzvaný protikuřácký zákon beze změn 19-01-2017 14:53 | Zdeňka Kuchyňová Senát schválil takzvaný protikuřácký zákon beze změn. Od konce května tak má platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Horní komora o přijetí normy dnes rozhodla po téměř pětihodinovém maratonu argumentů pro a proti přijetí navržených opatření. Prezident Miloš Zeman potvrdi, že zákon podepíše. Předlohu v závěrečném hlasování podpořilo 45 ze 68 přítomných členů horní komory. Norma má zavést také zákaz kouření na nástupištích, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech nebo prodej cigaret v automatech. Návrh počítá rovněž se sankcemi ve formě zákazu činnosti až na dva roky za porušení zákazu prodeje cigaret mimo vybraná místa nebo osobě mladší 18 let, případně za prodej alkoholu podnapilému člověku. Právě toto ustanovení se stalo předmětem nejčastější kritiky řady senátorů včetně vládní KDU-ČSL.

Vloni v Česku při leteckých nehodách zahynulo 18 lidí 19-01-2017 13:59 | Zdeňka Kuchyňová Při leteckých nehodách zahynulo loni v Česku 18 lidí, což je více než dvojnásobek ve srovnání s rokem 2015. Výrazně stoupl i počet nehod sportovních letadel a parašutistů. Specialisté loni v Česku vyšetřovali 77 leteckých nehod, uvedl na výroční konferenci vedoucí letového a technického oddělení Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák. Rostoucí počet nehod souvisí se zvyšujícím se počtem lidí, kteří se v Česku sportovnímu létání věnují rekreačně. Méně zkušení piloti často přecení svoje dovednosti a chybují, uvedl Bejdák.

Do Česka jezdí víc zahraničních turistů, i kvůli situaci ve světě 19-01-2017 13:57 | Zdeňka Kuchyňová Zájem zahraničních turistů o Českou republiku v posledních letech roste, podílí se na tom i bezpečnostní situace ve světě. Státní agentura CzechTourism odhaduje, že loni do hromadných ubytovacích zařízení přijelo mezi osmi a devíti miliony turistů z ciziny, což je minimálně o sedm procent více než v roce 2015. Na veletrhu Regiontour v Brně to ČTK řekla ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková. Podle ní Česku pomáhá fakt, že je považováno za jednu z nejbezpečnějších zemí.

V systému EET eviduje MF 119 mil. účtenek a tržby 20 miliard Kč 19-01-2017 13:53 | Zdeňka Kuchyňová Do systému elektronické evidence tržeb se zapojilo přes 43.000 podnikatelů, ministerstvo financí v něm eviduje 119 milionů účtenek. Evidované tržby za prosinec dosáhly téměř 20 miliard Kč, zatímco před rokem to bylo deset miliard. Novinářům to řekla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Evidované tržby překonaly podle generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka jejich původní odhady zhruba o čtvrtinu, v průběhu roku ovšem očekává jejich další nárůst.

Ve třídách MŠ, které mají místo, by mělo být maximálně 20 dětí 19-01-2017 13:51 | Zdeňka Kuchyňová Ve třídách mateřských škol by mělo být méně dětí, plánuje ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). V místech, kde to kapacita umožňuje, by jich od roku 2018 mělo být nejvýše dvacet. Ministerstvo školství také z fondu na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol rozdělilo 300 milionů korun. V plné třídě může být nyní 24 dětí, v případě výjimky až 28. Nejmenší počet dětí na třídu je stanovený na 17 dětí. Ministryně by chtěla počet dětí snížit. Mateřské školy ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo přes 360 tisíc dětí, z toho bylo podle Valachové více než 40.000 dětí mladších tří let. Pomáhat s péčí o dvouleté děti mohou učitelkám také chůvy, na které mohou školky získat evropskou dotaci.

Česko se podle amerických slavistů obávat o vztahy s USA nemusí 19-01-2017 10:08 | Zdeňka Kuchyňová S nástupem Donalda Trumpa do čela Spojených států se Česká republika nemusí obávat zhoršení vzájemných vztahů, je možné dokonce očekávat jisté zlepšení, a to díky pochvalným slovům, kterými český prezident Miloš Zeman na adresu budoucí hlavy amerického státu nešetří. Myslí si to američtí slavisté a bohemisté, které ČTK oslovila. Trumpa a Zemana mimo jiné spojuje i vstřícný postoj k Rusku, kterým se oba státníci netají. Právě vstřícnost vůči Rusku vnímá profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku Christopher Harwood jako nebezpečí nejen pro USA, ale především pro občany Česka a dalších východoevropských zemích, neboť Moskva se podle něj pod vedením prezidenta Vladimira Putina snaží obnovit někdejší sovětskou imperiální nadvládu. Harwood, který není s výsledkem loňských prezidentských voleb vůbec spokojený a který na nového amerického prezidenta hledí s velkými obavami, je kritický i vůči Zemanovi.



Míla Sasková-Pierceová z Nebraské univerzity v Lincolnu se domnívá, že Trumpa i Zemana spojuje silné ego, zároveň ale upozorňuje na nepředvídatelnou křehkost vzájemných vztahů, které vnímá jako povrchní. Podobný názor má i profesor Eliot Borenstein z Newyorské univerzity. "Dokud Zeman říká o Trumpovi hezká slova, tak i Trump bude o Zemanovi hovořit pěkně. O tom to je. Je pravděpodobné, že Trumpova politika vůči Česku bude příznivá," domnívá se.



Karen von Kunesová z Yaleovy univerzity na otázku možného vývoje vztahů mezi Prahou a Washingtonem poznamenala, že Česko je malou zemí a o malé státy, pokud nejsou nějakým mimořádným způsobem důležité, se USA příliš nezajímají. Zmínila ale fakt, že Trumpa k Česku přece jen pojí silnější vazby než předchozí prezidenty, neboť tři jeho nejstarší děti jsou polovičními Čechy. Matkou Donalda mladšího, Ivanky a Erica je totiž zlínská rodačka Ivana Trumpová, rozená Zelníčková. "Americká média se tomu vůbec nevěnují. Mí studenti byli naprosto překvapení, když jsem jim o tom řekla." O Ivaně Trumpové média po volbách informovala kvůli tomu, že vyslovila zájem stát se americkou velvyslankyní v Česku. Tuto myšlenku Zeman podpořil. Jako špatnou volbu by Ivanu Trumpovou nepovažovala ani Sasková-Pierceová. "Je to velmi vzdělaná žena se znalostí obchodování. Nepochybně by zastupovala Spojené státy s důstojností. Koneckonců velvyslanecká funkce je často způsob odměny za dřívější služby, nezbytností proto nejsou diplomatické zkušenosti jmenovaných," vysvětlila.