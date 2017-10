Počasí - Česko zasáhne extrémně silný vítr

Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, na horách četnější a v polohách nad 1100 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.

V neděli zasáhne celé Česko extrémně silný vítr. V nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 100 kilometrů za hodinu, na horách ale udeří vichřice o rychlosti až 160 km/h. Vítr by mohl podle meteorologů ohrozit lidské životy a způsobit škody na velkém území. Jeho sílu označili jako extrémně nebezpečnou. Očekávají také sníh, a to v místech nad 600 metrů. Na situaci se připravují energetici i hasiči. Lidé by měli omezit pohyb venku a jízdy autem, neměli by chodit do lesa. Větrné poryvy mohou učinit auto neovladatelným. Hrozí také neprůjezdnost silnic. V neděli by také mělo začít v Česku sněžit, a to nejen na horách.