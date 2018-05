Oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, při nízké oblačnosti -3 až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C.

Letošní leden byl v pražském Klementinu třetí nejteplejší od začátku měření na této stanici, které se datuje už od roku 1775. Průměrná teplota v prvním měsíci tohoto roku dosáhla plus 5,3 stupně Celsia, což je o 6,1 stupně víc než dlouhodobý průměr z let 1775 až 2014. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl svém webu. Vůbec nejteplejší leden zažila nejstarší meteorologická stanice v zemi v roce 2007, kdy průměrná teplota byla 6,3 stupně. Nejchladnější leden od začátku měření v Klementinu byl v roce 1799 s průměrem minus 9,3 stupně.