Převážně zataženo nízkou oblačností, na horách mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.

Výrazné ochlazení do Česka v příštích čtyřech týdnech nepřijde. Mrznout i přes den by mělo jen na přelomu ledna a února, kdy bude i nejméně srážek. Pod nulu budou teploty klesat v noci. Pršet nebo sněžit má nejvíc hned v příštím týdnu. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který dnes na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).