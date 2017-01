21-01-2017 08:36 | Martina Bílá

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Meteorologové kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu vyhlásili v Praze signál regulace. Platí od dnešního časného rána do odvolání, oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Magistrát žádá řidiče automobilů, aby nevyjížděli. Kvůli velmi špatné smogové situaci není vhodný pobyt venku pro malé děti, starší lidi a lidi s chronickými dýchacími potížemi a srdečním onemocněním. Fyzicky náročných aktivit pod širým nebem by se měli vyvarovat i zdraví dospělí.

Ve věku 93 let v pátek v Pardubicích náhle zemřela dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů (KPV) Naděžda Kavalírová. ČTK to řekla její dcera Blanka Matějíčková. V období komunismu Kavalírová strávila několik let ve vězení. Po listopadu 1989 se zasloužila o řešení otázek odškodnění politických vězňů a podílela se na přípravě legislativních návrhů v této oblasti. Poslední rozloučení s Naděždou Kavalírovou bude v pátek 27. ledna od 13:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově.