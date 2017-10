Pobídky by místo montovnám měly jít technologických centrům

Investiční pobídky by měly nově směřovat do projektů s vyšší přidanou hodnotou. Místo montoven stát podpoří například vznik či rozšíření technologických center a center strategických služeb. Zvýhodněny mají být také malé a střední firmy. Výrobní podniky mají podporu dostat jen tehdy, pokud jejich zaměstnanci budou brát alespoň průměrnou mzdu v kraji. Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. O osudu materiálu ale rozhodne až kabinet, který vzejde z voleb. Nový systém pobídek má posunout Česko k rychlejšímu ekonomickému růstu. Nyní tvoří více než 90 procent žádostí o pobídky ty z oblasti výroby. O podporu na vznik či rozšíření technologických center a strategických služeb požádalo od roku 2012 do konce roku 2016 jen 25 subjektů.