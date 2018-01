Období od 29. ledna do 25. února bude podle internetových stránek Českého hydrometeorologického ústavu teplotně průměrné. Po teplém lednu se teploty v Česku dostanou na úroveň dlouhodobých průměrů. Nejteplejší bude podle meteorologů první týden, v dalších by pak měly teploty klesat a pohybovat se v noci pod a přes den těsně nad bodem mrazu. Z hlediska srážek bude období od 29. ledna do 25. února podle předpokladů převážně průměrné, slabě nadprůměrný bude příští týden.