Po sedmi letech v Česku opět zahraje americká skupina Guns N' Roses. Navíc se po dlouhé době představí v klasické sestavě po návratu dvou zakládajících členů kapely, kytaristy Slashe a basisty Duffa McKagana. Guns N' Roses vystoupí na letišti v pražských Letňanech v rámci turné "Not in This Lifetime...", které začalo již loni a zahrnuje desítky koncertů po celém světě.