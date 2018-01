Po reformě by mohl vzniknout státní důchodový úřad, míní Babiš

V Česku by za pár let podle představ menšinového kabinetu mohl po důchodové reformě vzniknout státní důchodový úřad. Po jednání tripartity to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je důchodová reforma "stěžejní projekt" jeho vlády, který by chtěla za případné čtyři roky vládnutí stihnout. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která vybírá i odvody. Samostatný důchodový účet ale neexistuje, je součástí rozpočtu. Vláda plánuje oddělení oddělení konta od státní pokladny. Z popisu reformy v původním návrhu programového prohlášení vyplynulo, že by důchodový účet a odvedené pojistné mohla spravovat veřejná instituce. Vyplácela by z něj penze. Vláda současně slibuje snížení odvodů a daní. Zamýšlená reforma vychází z návrhů profesora Jaroslava Vostatka ze soukromé Vysoké školy finanční a správní, který byl členem důchodové komise za minulé vlády. Navrhoval, aby se penze skládala ze solidárního rovného důchodu od státu a ze zásluhového důchodu podle odvodů. Upravit se pak mělo sociální pojistné i daně. Pravicové strany záměr kritizovaly, podle nich měl vést ke snížení penzí a výdajů na ně. Záměry se nelíbí ani ČSSD či odborům. Odboráři zamýšlené změny v důchodech chválí. Jsou ale proti snižování odvodů. Podle nich by se tak na penze mohlo vybrat o desítky miliard méně.