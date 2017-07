Po Nicholasi Wintonovi, zachránci stovek československých židovských dětí, byl pojmenován salonek na pražském Hlavním nádraží. Určen je pro cestující spojů vyšší třídy Českých drah a pro matky s dětmi. Moderní čekárna byla pokřtěna za účasti čtyř z takzvaných Wintonových dětí. "Hrozně nás to těší, že je po Nickym, jak my mu říkáme, pojmenována taková hezká místnost, která bude sloužit pohodlí lidí. On vždycky chtěl každému udělat dobré věci a vyhovět, takže já si myslím, že by se mu to líbilo," řekla Zuzana Marešová, jedna z Wintonových dětí. Řekla, že už ví jen o 12 dětech, které Winton před nacistickým Německem z Československa zachránil a které ještě žijí. V České republice jich je pět.