Po dlouhé nemoci zemřel karikaturista Vladimír Renčín

Ve věku 75 let zemřel po dlouhé nemoci karikaturista a ilustrátor Vladimír Renčín, bylo mu 75 let. ČTK to sdělila jeho dcera Zuzana Renčínová. Renčín se proslavil zejména originálními kreslenými vtipy glosujícími současné dění, které vycházely v novinách a časopisech desítky let. Děti zase znají z večerníčků jeho Zvířátka pana Krbce. Renčínovy kresby vyšly ve třicítce knih, na desítkách dalších knih se podílel jako ilustrátor. Uspořádal více než stovku samostatných výstav a je držitelem mnoha ocenění, včetně medaile Za zásluhy, kterou dostal od tehdejšího prezidenta Václava Klause v roce 2011.