Plzeňské muzeum vystavuje desítky grafik písničkáře Boba Dylana

Výstavu 51 grafických prací muzikanta a nositele Nobelovy ceny Boba Dylana mohou vidět návštěvníci Západočeského muzea v Plzni. Expozici On the Road uspořádal galerista Zdeněk Kočík, který provozuje Gallery of Art Prague (GOAP) na Staroměstském náměstí. Jde o jeho skici, které si kreslil tužkou při svých cestách po venkově, řekl Kočík ČTK. Výstava potrvá do 12. listopadu. GOAP, která trvale vystavuje díla Andyho Warhola, Salvadora Dalího či Alfonse Muchy, má podle Kočíka stejnou návštěvnost jako Národní galerie (asi 180.000 lidí ročně). V historickém sále muzea, kde stále hraje výběr Dylanových písní, jsou ještě vystavená písničkářova alba a několik fotografií Alana Pajera z pražského koncertu v roce 2005, kdy věnoval Václavu Havlovi kytaru s podpisem.