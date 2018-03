Plzeň poskytne byt čtyřčlenné rodině uprchlíků z Iráku

Plzeň poskytne nájemní bydlení čtyřčlenné rodině uprchlíků z Iráku. Otec rodiny byl členem kurdské armády a bojoval proti takzvanému Islámskému státu. Manželé se dvěma dětmi získali mezinárodní ochranu v ČR, mají zde přiznán trvalý pobyt, učí se česky a jsou zařazeni ve státním integračním programu ministerstva vnitra. "Rodina v současné době přebývá v Integračním azylovém středisku v Havířově. Česká republika se jim líbí, proto se velmi intenzivně snaží naučit českému jazyku a zvyknout si na nové prostředí. Rádi by našli místo, kde mohou v klidu pracovat a žít. Pro místo trvalého pobytu si vybrali Plzeň," uvedl radní odpovědný za nakládání s městskými byty David Šlouf (ODS). Otec rodiny by se do budoucna rád živil jako překladatel.