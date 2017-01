08-01-2017 13:30 | Libor Kukal

Po sobotním zisku titulu v Brisbane se Karolína Plíšková odhlásila podle očekávání z turnaje v Sydney. Česká tenistka to naznačila hned po vyhraném finále, místo zápasové přípravy před Australian Open dá přednost odpočinku a tréninku. Grandslam v Melbourne začne za týden. Plíšková měla být v Sydney čtvrtou nasazenou hráčkou, jako oficiální důvod své neúčasti uvedla zranění stehna. "Musela bych hrát už v pondělí. Tady jsem přitom měla pět zápasů. I když ne všechny byly těžké, je to přeci jen týden tenisu. Potřebuju taky na chvíli vypnout, něco natrénovat a ne jít jen ze zápasu na zápas," řekla v sobotu v Brisbane nově pátá hráčka světového žebříčku. Místo Plíškové si zahraje v Sydney Italka Roberta Vinciová. Z českých tenistek se na turnaji představí jen Barbora Strýcová.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Rychlobruslařka Karolína Erbanová vyhrála premiérové mistrovství Evropy ve sprintu a dosáhla největšího úspěchu v kariéře. V nizozemském Heerenveenu obsadila v jednotlivých závodech na 500 a 1000 metrů vždy druhé místo a v součtu čtyř jízd porazila domácí Jorien ter Morsovou o devět setin sekundy. Bronz získala Olga Fatkulinová z Ruska. "Mistryně Evropy ve sprintu, to je krásné. Určitě to patří k největším úspěchům. Budu se z toho muset trochu oklepat. Je to úžasné a musím přiznat, že jsem v takovém snu," řekla Erbanová po závodě.