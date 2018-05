Platy učitelů by v dalších letech mohly začít stagnovat

Na platy učitelů by v příštích letech mohlo jít méně peněz, než kolik slibovala vláda. Vyplývá to z rozpočtové strategie sektoru veřejných financí, kterou tento týden schválil kabinet v demisi. Kraje by podle ní měly od ministerstva školství dostat 11,5 miliardy Kč navíc na reformu financování škol. S dalším navyšováním jejich rozpočtu ale už materiál nepočítá. Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) přitom avizoval, že bude chtít do roku 2021 vyjednat zhruba 36,5 miliardy Kč navíc na růst ohodnocení školských pracovníků.

Růst platů učitelů označila vláda v demisi ve svém programovém prohlášení za jednu ze svých priorit. Podle ministerstva školství by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně 46.000 korun měsíčně a nepedagogové 22.700 korun měsíčně. Loni činil průměrný plat pedagogů v ČR 31.632 korun.