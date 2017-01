29-01-2017 12:30 | Martina Bílá

Chystaná evakuace pacientů z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se v pondělí neuskuteční. Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) se prasklý parovod, kvůli kterému se evakuace plánovala, podařilo zabezpečit. Ministr to uvedl na twitteru.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Bankovní rada České národní banky na měnovém zasedání ve čtvrtek 2. února nechá sazby na minimech a oznámí pokračování devizových intervencí. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Centrální banka ve čtvrtek zveřejní i novou makroekonomickou prognózu, ve které ekonomové očekávají zohlednění výrazného růstu inflace koncem loňského roku. To by podle nich mohlo vést k rychlejšímu konci intervencí. Bankovní rada před Vánocemi zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017.