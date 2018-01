Plaga: Rozpočet školství se musí navýšit o 50 miliard Kč

Rozpočet školství se v příštích čtyřech letech musí postupně navýšit o zhruba 50 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to řekl novinářům po setkání se školskými odbory a premiérem Andrejem Babišem (ANO) na úřadu vlády. Podle Plagy by jen na platy učitelů v příštím roce mělo jít deset až 12 miliard korun navíc. V roce 2021 by podle ministerstva měli učitelé dostávat průměrně 46.000 korun a nepedagogové 22.700 korun měsíčně. Odboráři Babišovi předali petici za kvalitnější podmínky ve vzdělávání. Petice mimo jiné požaduje po vládě, aby zvýšila platy učitelů a o třetinu také výdaje na vzdělávání. Průměrný plat pedagoga by se nyní podle ministerstva školství měl pohybovat kolem 30.750 korun. Průměrná mzda v ČR byla na konci loňského třetího čtvrtletí 29.050 korun.