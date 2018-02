Plaga podpoří návrh proti povinnosti školek pro dvouleté

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) podpoří návrh poslanců ODS na zrušení povinnosti školek přijímat dvouleté děti, která by podle platné normy měla nastat od roku 2020. Řekl to dnes novinářům po jednání se zástupci spolku Pedagogická komora. Nesouhlasí ale se zrušením povinného předškolního vzdělávání pětiletých dětí, které ODS rovněž navrhuje. Zavedení povinnosti přijímat dvouleté děti by podle Plagy bylo pro školky příliš nákladné a neefektivní. Například samoživitelky či chudší rodiny, kde matky potřebují pracovat, by se podle něj měly podporovat jiným způsobem.

Předkladatelé novely v čele s předsedou školského výboru Václavem Klausem mladším (ODS) tvrdí, že masová přítomnost dvouletých dětí v mateřských školách by předškolní vzdělávání rozvrátila, když by se jednalo o babysitting organizovaný státem. Podle bývalé ministryně školství a nynější poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) měl zákon mimo jiné pomoci rodičům vrátit se po rodičovské dovolené rychleji do práce. Plaga prohlásil, že věří, že ředitelky mateřských škol vyjdou vstříc rodinám, které to potřebují. "Už dnes to nějakým způsobem funguje a 40 procent mladších tří let už dnes navštěvuje ty zařízení (mateřské školy)," dodal.