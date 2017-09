Pivovary navařily na letošní dny českého piva desítky speciálů

Pivovary se připravují na pátý ročník Dnů českého piva, které budou mezi 27. zářím a 1. říjnem. Po celé republice se budou čepovat speciální várky piva, kterých pivovary navařily desítky. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven. Loni se do akce zapojilo 6000 restauračních provozů. Podniky se snaží motivovat zákazníky, aby konzumovali pivo v restauracích. Prodeje piva v restauracích dlouhodobě klesají, v současnosti se vypijí z deseti prodaných piv čtyři v restauraci, zbytek doma. Předseda svazu František Šámal v této souvislosti zmínil restrikce státu, které podle něj přicházejí moc rychle. Nejdřív šlo o zákaz herních automatů v restauracích, pak přišla kontrolní hlášení a po nich elektronická evidence tržeb. "A poslední rána je zákaz kouření. Hospody jsou poloprázdné, většinou ti lidé stojí venku, jak kuřáci, tak nekuřáci," dodal Šámal. Lidé by měli poznat restauraci, která se do dnů piva zapojí, podle nálepky. Akce začíná symbolicky v předvečer svátku svatého Václava, který byl podle svazu patronem sládků a českého piva.