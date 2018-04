Piráti: Zeman teď preferuje vládu bez extremistů

Prezident Miloš Zeman nyní preferuje vládu bez extremistů. Po úterní schůzce s ním to řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman podle něj považuje za nepravděpodobnou až nemožnou variantu, že by mu Sněmovna navrhla nepolitického premiéra. Bartoš dodal, že Zeman očekává vznik vlády do prázdnin.