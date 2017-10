Piráti přispějí na analýzy pro poslance

Republikový výbor Pirátů rozhodl, že strana navýší úvazky a platy krajským koordinátorům. Chtějí také dávat peníze svým poslancům na analýzy, současné náhrady nejsou podle výboru v případě nutné rady například od ústavního právníka dostatečné. Po jednání výboru to řekl novinářům poslanec Mikuláš Ferjenčík. Piráti by měli dostat za výsledky voleb na příspěvcích od státu do roku 2021 skoro 174 milionů korun. Podle Ferjančíka budou kraje z příspěvků na mandát poslancům posílat peníze, aby si mohli zaplatit analýzy, pokud jde o tvorbu zákonů nebo před hlasováním o nich.