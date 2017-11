Piráti budou znovu hlasovat o podpoře Vondráčka do čela Sněmovny

Poslanci Pirátů budou znovu hlasovat o podpoře Radka Vondráčka z ANO do čela Sněmovny. Podle předsedy pirátské strany Ivana Bartoše se jim nelíbí, že by byli ve stejném bloku s komunisty a SPD Tomia Okamury. Hnutí ANO podle šéfa jeho frakce Jaroslava Faltýnka trvá na tom, že má kvalitního kandidáta. Řekli to novinářům po schůzce zástupců obou uskupení ve Sněmovně. "My jako vítěz voleb na to můžeme potom reagovat, že můžeme také přehodnotit některé své postoje," řekl Faltýnek. ANO jako vítěz voleb je nyní podle něho vstřícné, je pro důstojné zastoupení stran ve vedení výborů a chápe taky, že opozice má mít kontrolní činnosti.

Se zástupci ANO Piráti probrali také programové priority. Podle předsedy klubu Jakuba Michálka ANO naznačilo, že je ochotno jednat o změnách v elektronické evidenci tržeb. Zatímco Piráti podle programu nechtějí další rozšiřování systému, ANO připouští jen vynětí malých živnostníků do určité výše tržeb, měli by platit paušální daň. Nad programovými prioritami se strany sejdou opět za týden.