Piráti budou rozhodovat o svých představách vedení Sněmovny

Pirátská strana bude na dnešním zasedání republikového výboru řešit, koho ze svého středu nominuje na místopředsedu Sněmovny. Třetí nejsilnější strana v novém obsazení dolní komory by se měla mimo jiné také rozhodnout, jestli do čela Sněmovny podpoří kandidáta ANO Radka Vondráčka, nebo ODS Petra Fialu. Ve volbě mezi Vondráčkem a Fialou zatím ostatní strany většinou vyčkávají. ANO svůj nárok na funkci šéfa Sněmovny opírá o to, že volby jasně vyhrálo, podle Fialy by však měl post připadnout jemu jako zástupci druhé nejsilnější strany. ČTK řekl, že by to zaručilo kontrolu a to, že bude Parlament plnit všechny svoje role.