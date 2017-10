Pilný: Schodek rozpočtu letos bude nižší než schválený

Státní rozpočet za celý letošní rok by mohl skončit ve schodku zhruba 20 miliard korun ovšem po očištění od vlivu peněz z EU. Pokud se zahrnou i evropské peníze, pak rozpočet může být i v přebytku. Na tiskové konferenci to řekl ministr financí Ivan Pilný (ANO). Rozpočet včetně peněz z EU je schválen se schodkem 60 miliard korun. Příjem peněz z EU klesl ke konci září meziročně zhruba o 84 miliard korun. Po očištění příjmů i výdajů o evropské peníze skončil rozpočet letos ke konci září v přebytku jedna miliarda korun a loni ke konci září ve schodku 7,2 miliardy korun, uvedlo ministerstvo financí. "Konec roku se velmi špatně odhaduje, protože od července a listopadu jsme zvýšili platy, což se v rozpočtu projeví. A také předpokládám zvýšené čerpání evropských peněz na konci roku. Ale můj odhad je optimistický, že plánovaný schodek dosažen určitě nebude," uvedl Pilný. Zároveň uvedl, že od ledna do srpna přinesla elektronická evidence tržeb od ledna do konce srpna do rozpočtu 2,7 miliardy korun, do konce září 3,2 miliardy korun a za celý rok to bude zhruba pět miliard korun.