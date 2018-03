Pilný: Dát peníze na důchody z privatizačních účtů nic nevyřeší

Financovat plánované zvýšení důchodů od příštího roku z peněz na privatizačních účtech nic nevyřeší, je třeba reforma celého důchodového systému. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to řekl bývalý ministr financí Ivan Pilný (ANO). Vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi nedávno schválila novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR, která mimo jiné usnadňuje převod peněz mezi tzv. Fondem privatizace a státním rozpočtem. Od ledna 2019 by měly stoupnout důchody seniorům nad 85 let o 1000 korun měsíčně. Státní pokladnu by mělo zvýšení důchodů stát zhruba 14,5 miliardy korun. Ve fondu bylo ke konci loňského roku 21,96 miliardy korun. Novelu, kterou ještě musí schválit Parlament a podepsat prezident, kritizuje opozice.