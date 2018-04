Pevná část důchodů se možná zvýší, Sněmovna podpořila vládní novelu

Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní novelu zákona na změny v důchodech. Nově by se tak mohla zvýšit pevná část penzí o jeden procentní bod na deset procent. Lidé starší 85 let by tak měli mít o tisíc korun víc. Předlohou se teď bude měsíc zabývat sociální a rozpočtový výbor. Novela má podle ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke zvýšení životní úrovně důchodců s nízkými důchody. Podle některých poslanců nejde o penzijní reformu, ale jen o dílčí zásah do systému penzí.

Pevná výměra důchodů je pro všechny stejná a vychází z průměrné mzdy. Její zvýšení oslabí zásluhovost, takže se velké části seniorů a seniorek bude penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se ale ještě opatření neprojeví.