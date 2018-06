Pěvkyně Červená převzala osvědčení o pojmenování planetky

Světoznámá operní pěvkyně Soňa Červená v Praze převzala osvědčení o pojmenování planetky č. 26897, která nyní nese jméno "Červená". Jde o planetku objevenou českou astronomkou Lenkou Kotkovou, rozenou Šarounovou, v srpnu roku 1995 v Ondřejově. Planetku tvoří přibližně čtyřkilometrový shluk balvanů držících pohromadě vlastní gravitací, který obíhá mezi Sluncem, Marsem a Jupiterem ve vzdálenosti 170 až 600 milionů kilometrů od Země.

"Přála jsem si po sobě zanechat nějakou stopu a tohle zbožné přání se mi vyplnilo," uvedla dvaadevadesátiletá pěvkyně a svoji děkovnou řeč doplnila citátem: "Čím by bylo tvé štěstí, kdybys neměla těch, kterým svítíš" z knihy Tak pravil Zarathustra od Friedricha Nietzscheho. "Planetka Červená by měla vydržet miliony let," podotkla Kotková.