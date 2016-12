Zprávy Penze se zvýší, senioři a seniorky si přilepší průměrně o 309 Kč

27-12-2016 09:28 | Zdeňka Kuchyňová

Starobní důchody se od ledna zvýší, a to v průměru o 309 korun. Porostou také invalidní a pozůstalostní penze. Zvednou se i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Starobní důchod pobíralo na konci září 2,39 milionu lidí. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela také 427.400 invalidních a 64.000 pozůstalostních penzí. Celkem to bylo 2,88 milionu důchodů. Průměrný starobní důchod činil na konci září 11.441 korun. V průměru se zvýší o 309 korun. Pevná část penze, která je pro všechny stejná, se zvedne o 110 korun na 2550 korun. Procentní výměra, v níž se odráží počet odpracovaných let a výše odvodů, se upravuje o 2,2 procenta. Důchody se zvyšují pravidelně vždy k 1. lednu. Zvedají se o třetinu růstu reálných mezd a o růst životních nákladů. Vláda letos prosadila, že může nařídit vyšší přidání, pokud by si senioři a seniorky podle zákonných ukazatelů měli polepšit jen o pár desetikorun. Celkem kabinet může přidat až o 2,7 procenta. Této možnosti rovnou využil. Důchodová komise, v níž zasedají zástupci sněmovních stran a odborníci, doporučila před nedávnem valorizaci změnit. Navrhovala, aby penze rostly výrazněji než dosud. Zvedat by se měly o polovinu růstu mezd místo nynější třetiny a o růst životních nákladů důchodců místo růstu nákladů všech domácností. Tento záměr by měla v brzké době projednat koalice. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že pokud se vládní strany na novém modelu shodnou, mohl by se dostat do projednávané důchodové novely a schválit ještě do voleb.

Návrh: Vzniknou ošetřovatelské domy se zdravotní a sociální péčí 28-12-2016 16:37 | Zdeňka Kuchyňová V Česku by v příštím roce mohly začít fungovat ošetřovatelské domy, které by poskytovaly zdravotní i sociální služby. Klienti by si platili stravu a pobyt, na opatrování by mohli využít příspěvek od státu. Ošetřování by jim pak hradily zdravotní pojišťovny. Vyplývá to z chystané novely o sociálních službách. Systém dlouhodobé péče v Česku chybí. Podle odborníků je největší překážkou propojení sociálních a zdravotních služeb financování. Experti poukazují na to, že péče o nesoběstačné klienty v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) je téměř stejná a také stejně stojí. Zdravotní pojišťovny ale nechtějí hradit ošetřování v sociálních zařízeních a ministerstvo práce, které poskytuje dotace a příspěvky na péči, zas nechce platit léčbu. Autoři návrhu zmínili, že jsou nyní časté "sociální hospitalizace" - člověk sice už léčení nepotřebuje, bez péče se ale neobejde. Podle autorů by se měl poměr zdravotních a sociálních služeb měnit podle potřeb pacienta. V ošetřovatelském domě by klient měl mít ošetření, rehabilitaci i paliativní péči.

Tříkrálová sbírka už posedmnácté pomůže lidem v těžké situaci 28-12-2016 14:28 | Zdeňka Kuchyňová Začátkem nového roku se po celé zemi uskuteční už 17. ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Koledníci v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara budou v ulicích měst od 1. do 15. ledna zpívat, přát lidem šťastný nový rok a vybírat příspěvky do zapečetěných pokladniček. Sbírku doprovodí tříkrálové koncerty či průvody. Při letošní Tříkrálové sbírce se podařilo vybrat dosud nejvyšší částku - bezmála 98 milionů korun. Do akce se stejně jako před rokem zapojí na 50.000 dobrovolníků.

V Pardubicích už stojí nová socha aviatika Jana Kašpara 28-12-2016 14:27 | Zdeňka Kuchyňová Na třídě Míru v Pardubicích již stojí nová socha aviatika, místního rodáka Jana Kašpara. Je situována v místě, kde se v roce 1883 v dnes již neexistujícím hotelu Veselka narodil. Bronzová postava držící vrtuli bude městu slavnostně předána v lednu. "K téhle soše mám osobní vztah. Můj otec byl letecký inženýr, vojenský letec, takže mám vztah k létání i ke Kašparovi," uvedl autor díla František Bálek. Socha má před sebou do dlažby zabudovanou zhruba šest metrů dlouhou časovou osu s významnými milníky aviatikova života. Kašpar je v mírně nadživotní velikosti asi dvou metrů, vrtule ho ještě o půl metru převyšuje.

Čeští vědci odlétají na další výpravu do Antarktidy 28-12-2016 11:47 | Zdeňka Kuchyňová Do Antarktidy odlétá tradiční výprava vědců z brněnské Masarykovy univerzity. Tým sedmnácti odborníků, který bude pobývat na Mendelově polární stanici na ostrově Jamese Rosse, chce pokračovat ve výzkumu ledovců, klimatu či rostlin. Jak uvedl vedoucí expedice Daniel Nývlt, vědci využijí i bezpilotní systémy se zavěšenou kamerou, které budou pořizovat snímky s dostatečným rozlišením. Dostanou se díky tomu i na nepřístupná místa. Geolog výpravy se bude věnovat i zkoumání dřívější sopečné činnosti na ostrově. Letošní expedice má 17 členů, kromě Masarykovy univerzity se budou výzkumu v Antarktidě věnovat i dva vědci z Univerzity Karlovy a také dva zahraniční odborníci, ze Slovenska a Turecka, kteří se expedice účastní na pozvání Českého antarktického nadačního fondu.

Ze severské tundry zabloudil na Přerovsko vzácný strnad malinký 28-12-2016 11:45 | Zdeňka Kuchyňová Ze severské tundry zabloudil do Česka vzácný pták strnad malinký, který byl v tuzemsku dosud spatřen pouze pětkrát. Nenápadného drobného opeřence u obce Citov na Přerovsku v polovině prosince objevil šestnáctiletý ornitolog Ondřej Boháč. Na strnada malinkého se nyní jezdí dívat ornitologové z celého Česka, řekl ČTK místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek. Strnad malinký žije skrytě a nenápadně v nízkých porostech trav a křovin, takže ho v přírodě snadno přehlédnou i zkušení ornitologové. Je pravděpodobné, že s příchodem jara strnad malinký odlétne z Česka zpět na chladnější sever.

Silný nárazový vítr zastavil kabinovou lanovku na Ještěd 28-12-2016 11:43 | Zdeňka Kuchyňová Silný nárazový vítr zastavil na pět hodin kabinovou lanovku na Ještěd. Rychlost větru ráno v nárazech přesahovala 20 metrů za sekundu (72 km/h), přípustných je ale jen 16 metrů (58 km/h). Jak silně fouká, ale nebyli na horní stanici schopni změřit, protože větroměr v mrazivém počasí zamrzal. Odpoledne se situace zklidnila, rychlost větru klesla na 15 metrů za sekundu (54 km/h), a provoz byl obnoven. Běžně kvůli větru za rok stojí lanovka zhruba třikrát, letos už byla mimo provoz více než 14 dní. Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let, loni na vrchol vyvezla 291.070 lidí.

Vojáci v misích trávili Vánoce sledováním pohádek i hraním šipek 28-12-2016 11:41 | Zdeňka Kuchyňová Čeští vojáci v zahraničních misích trávili Vánoce sledováním pohádek, zpíváním koled, hraním šipek i u bramborového salátu nebo buchet. V Iráku si sehnali od místních i vánoční stromeček. Na svých webových stránkách to uvedla armáda. Vánoce v zahraničí strávilo kolem 400 českých vojáků. Nejpočetnější česká jednotka v zahraničí působí na spojenecké základně Bagrám v Afghánistánu. Téměř 170 vojáků má na starosti její vnější ochranu. "Ke štědrovečerní večeři byl servírován pečený losos s afghánským chlebem a vánočním nealkoholickým punčem. V průběhu celého dne se promítaly tradiční české pohádky a filmy. Štědrý den zakončili půlnoční mší a zpěvem koled.



Další vojáci v Afghánistánu působí na kábulském letišti. Štědrovečerní večeři si tam nachystali i ve spolupráci se slovenskými kolegy. "Podávala se pravá slovenská polévka kyselica, vlastnoručně připravený český bramborový salát, smažená ryba a řízky oblíbené o Vánocích v obou zemích," uvedla tisková a informační důstojnice Alžběta Doubková. Vánoce letos vojákům v Afghánistánu obohatily dárky od lidí, kteří jim z Česka jako výraz díků za jejich službu posílali pozdravy či jídlo.

Na Novém Zélandu zahynul Čech při pádu na hoře Mount Aspiring 28-12-2016 11:36 | Zdeňka Kuchyňová Český horolezec zahynul při pádu z novozélandské hory Mount Aspiring. Podle místních médií muž při sestupu na severozápadní straně vrcholku vysokého 3033 metrů uklouzl a zřítil se do hloubky asi 200 metrů. Podle dostupných informací bylo horolezci něco přes 20 let a na Novém Zélandu byl asi týden. Jeho jméno novozélandské zdroje neuvádějí. Záchranný tým našel tělo po tříhodinovém pátrání. O neštěstí záchranáře informovala prostřednictvím satelitního telefonu horolezecká výprava s průvodcem, která potkala australského turistu, jenž se s Čechem vydal na výstup. Při sestupu nebyli Čech a Australan spojeni lanem. Mount Aspiring leží ve stejnojmenném národním parku a v tomto ročním období se na ni vydává značný počet turistů. Za posledních deset let na samotné hoře Mount Aspiring a v okolním národním parku zahynulo více než 30 lidí.

Export má příští rok stoupnout, stěžejní bude konec intervencí 28-12-2016 09:21 | Zdeňka Kuchyňová Export tuzemských firem stoupne v příštím roce podle odhadu společnosti Deloitte o šest procent v běžných cenách. Zásadním momentem pro exportéry bude ukončení intervencí České národní banky (ČNB) a potřeba vyrovnat se se silnějším kurzem.



Letos vývoz podle očekávání podnikatelských svazů dosáhne nového rekordu přes čtyři biliony korun. Mimo EU ale míří jen přes 16 procent českého exportu a toto číslo se dál pomalu snižuje. Vývoz tuzemských firem brzdí nyní dva faktory. "Prvním je katastrofální nedostatek pracovní síly na trhu práce, tj. i příčina zastavení a do budoucna poklesu exportu. Tím druhým postupné chladnutí poptávky ze zahraničí," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Podle Hospodářské komory je hlavním problémem tuzemského exportu orientace na země EU.