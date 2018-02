Pelikán: Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska

Prezident Miloš Zeman letos dvakrát žádal ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby vydal údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Ruska, a nikoli do Spojených států. Pelikán to řekl serveru Aktuálně.cz. Na začátku týdne za ním kvůli tomu byl i prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Mynář serveru sdělil, že ministrovi předal dopis Nikulinovy matky. Nikulin je nyní v pražské pankrácké věznici.

Třicetiletého Rusa zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě. O jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. Přípustnost extradice do obou zemí už potvrdily české soudy, konečné slovo bude mít český ministr spravedlnosti. Nikulin se vydání do USA brání tvrzením, že v zámoří nebude spravedlivě souzen.