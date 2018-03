Pelikán rozhodne o vydání Nikulina i podle váhy trestných činů

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) rozhodne o tom, zda vydá údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států, nebo do Ruska hlavně podle závažnosti trestných činů. Přihlédne například i k tomu, která ze zemí o extradici aktivně žádala a která tak učinila později. Řekl to při sněmovních interpelacích na dotaz Miroslavy Němcové z ODS. USA Nikulina viní z rozsáhlého hackerského útoku, Rusko z internetové krádeže v řádu desítek tisíc korun. Pelikán ve Sněmovně potvrdil, že prezident Miloš Zeman ho žádal o to, aby byl Nikulin vydán do Ruska. "Žádal mě opakovaně a, řekněme, důrazně. Já jsem si to vyslechl a seznámil jsem prezidenta se svým stanoviskem, které tu nebudu rozvádět," uvedl Pelikán.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s celkem devíti skutky z let 2012 až 2013 spočívajícími v útocích na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou předloženou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Zatykač vydal moskevský soud teprve 10. listopadu 2016.