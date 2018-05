Pavel: Nevyslání vojáků do Pobaltí by bylo mimořádně škodlivé

Alianční spojenci mohou vnímat snižování slibů České republiky k navyšování obraného rozpočtu jako porušování závazků, domnívá se předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Poznamenal, že naplňování závazků se také bude odrážet v míře vřelosti Spojených států vůči jednotlivým zemím i v dalších oblastech. Pavel to řekl v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Zároveň podotkl, že případné nevyslání vojáků do Pobaltí kvůli požadavkům komunistů na toleranci vlády by považoval za mimořádně škodlivý kompromis.

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) slíbila, že do roku 2020 Česká republika bude dávat na obranu 1,4 procenta HDP. Programové prohlášení vznikající vlády tento závazek posouvá na rok 2021. Dokument již nehovoří o tom, že do roku 2024 by měly výdaje dosáhnout dvou procent HDP, jak ČR slíbila NATO.Většina zemí NATO dává na obranu méně než dvě procenta. Kritizují to především zástupci Spojených států, jejichž obranné výdaje výrazně přesahují procenta tři.