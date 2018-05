Pavel Kohout pokřtil knihu To byl můj život??

Při příležitosti blížících se 90. narozenin spisovatele Pavla Kohouta, které připadnou na 20. července, za velkého zájmu v pražském Paláci knih Luxor pokřtili jeho knihu To byl můj život??. Kmotry se stali Kohoutova dcera, spisovatelka Tereza Boučková, a vedoucí Úřadu vlády ČR Radek Augustin. Mezi hosty významného dramatika dorazili i ředitel Národního divadla Jan Burian nebo politik Karel Schwarzenberg. "Kniha je taková třikrát dovařovaná kaše, protože vyšla už dvakrát a já jsem vždycky přežil, takže jsem tím pádem musel neustále dopisovat. Já to nedělám tak, že bych něco měnil, ale ta nová léta se snažím dopsat," řekl ČTK Kohout.

Spisovatel a dramatik, který aktivně prožil nástup socialismu, nucený exil i návrat do své vlasti, komentuje události ze svého života. Jeho vzpomínky utvářejí pozoruhodný obraz dvacátého století."Beru to, jak to je, ale ne se vším, čím jsme byl, jsem spokojen," konstatoval Kohout, který je autorem desítek dramat a románů, jež vycházejí v mnoha světových jazycích.