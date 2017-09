Parašutista na Dnu armády dopadl mezi diváky; tři zranění

Při závěrečném seskoku osmi parašutistů na Dnu armády na pražské Letné se jeden z nich netrefil do určeného prostoru a dopadl mezi diváky. Zranění byli tři lidé, vedle parašutisty ještě jedna z divaček a dítě. Šestatřicetiletý výsadkář skončil v Ústřední vojenské nemocnici Praha, žena byla převezena do Motola. Zranění nejsou vážná, řekla ČTK mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Dítě převezla do Motola vojenská sanitka, pražští záchranáři ho tedy neošetřovali. Podle Vlastimily Cyprisové z tiskového odboru generálního štábu mohl za nehodu náhlý poryv větru.

Den s armádou přilákal na Letenskou pláň stovky lidí. Pro návštěvníky, mezi nimiž bylo mnoho rodin s dětmi, si pořadatelé připravili ukázky moderní i historické vojenské techniky a několik soutěží. Armáda ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem představila průřez technikou, kterou v uplynulých 100 letech čeští vojáci používali a používají.