Zprávy Pamětní síň v Třebíči připomene zachránce židovských dětí

16-01-2017 13:08 | Martina Bílá

V židovské čtvrti v Třebíči se v polovině února otevře pamětní síň věnovaná tamnímu rodákovi Antonínu Kalinovi. Kalina za druhé světové války zachránil v koncentračním táboře Buchenwald před smrtí nejméně 900 židovských chlapců. ČTK to řekla ředitelka Městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková. Česká televize uvede dokument o Kalinovi 24. ledna, o den dříve ho zhlédnou jako první studenti třebíčského gymnázia. Síň se otevře v sousedství Zadní synagogy 17. února při příležitosti 115. výročí Kalinova narození. Autor televizního dokumentu Stanislav Motl se se jménem Antonína Kaliny prvně setkal v polovině 90. let v Izraeli při debatě s několika historiky a pamětníky. "Vůbec jsem nechápal, že se o tomto člověku, v Izraeli tolik uctívanému, u nás vůbec neví. Právem obdivujeme světově proslulé zachránce Židů, jakými byli Oskar Schindler či Nicholas Winton. Kalina se však od obou těchto mužů zásadně lišil. Záchranu dětí organizoval v situaci, kdy mu šlo o život. Byl totiž vězněm koncentračního tábora, který měl v průvodních listinách gestapa napsáno 'Návrat nežádoucí'," uvedl Motl.

Stát je připraven nahradit ztráty za ptačí chřipku, řekl Sobotka 16-01-2017 14:17 | Martina Bílá Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) informoval vládu o situaci kolem ptačí chřipky. Stát je podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) připraven kompenzovat chovatelům škody spojené s opatřeními proti ní. Ptačí chřipka se v Česku objevila před dvěma týdny po zhruba deseti letech. Zatím veterináři zachytili šest ohnisek a do soboty utratili přes 13.000 ptáků. Nákaza je také v mnoha dalších evropských zemích. Chovatelé mohou dostat od státu za vybité kusy náhradu, musí o ni ale požádat do šesti týdnů od utracení drůbeže. Kvůli nákaze platí zákaz pořádání výstav ptáků, komerční chovatelé nesmějí ptactvo mít ve volném výběhu, jinak jim hrozí až dvoumilionová pokuta.

Antropologové pracují na bustě tzv. šamanky 16-01-2017 13:27 | Martina Bílá Ještě letos by měli návštěvníci brněnského pavilonu Anthropos pohlédnout do tváře takzvané šamanky z Dolních Věstonic. Antropologové pracují na její bustě. ČTK to řekla antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea. K dispozici mají lebku starou 30.000 let, jde o jeden z nejvýznamnějších nálezů z paleolitu. "Šamanka měla v dětských letech zranění obličeje, což mělo vliv na její výzor," uvedla Vaníčková. Se zraněním historické postavy se nyní musí antropologové vyrovnat. Svou práci konzultují i se stomatology. Kosterní pozůstatky šamanky patří k hlavním věstonickým nálezům, vedle toho nejslavnějšího, kterým byla soška Věstonické venuše. Tvář ženy z dob lovců mamutů zrekonstruoval už ruský vědec Michail Gerasimov, který zemřel v roce 1970, a šamanka z Věstonic byla jednou z jeho posledních prací.

Čeští vědci objevili v lososech na Aljašce tasemnici 16-01-2017 10:49 | Martina Bílá Vědci z českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR objevili v lososech na Aljašce tasemnici, která může napadnout i člověka. Doposud byl tento parazitický červ známý jako D. nihonkaiense zaznamenán pouze v tichomořském pobřeží Asie. O objevu týmu vedeném parazitologem Romanem Kuchtou informoval i zpravodajský kanál CNN. Člověk se touto tasemnicí může nakazit, pokud by snědl nedostatečně tepelně upravené maso pacifických lososů. Mohlo by se to stát například při konzumaci suši nebo sašimi vyrobených z této ryby.

NKÚ: Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti měla vážné chyby 16-01-2017 08:36 | Martina Bílá Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti za rok 2015 obsahuje chyby za téměř 2,5 miliardy korun. K takovému závěru dospěl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který zveřejnil závěrečnou zprávu. Vedle účetních nedostatků NKÚ zjistil, že resort spravedlnosti poskytl bez souhlasu vlády více než půlmilionový dobrovolný příspěvek do zahraničí, čímž porušil rozpočtová pravidla. Ministerstvo spravedlnosti odmítá, že by porušovalo rozpočtová pravidla. Podle mluvčí resortu Terezy Schejbalové můžou za chyby jen formální nedostatky v účtování.

Počasí v úterý 16-01-2017 08:36 | Martina Bílá Většinou oblačno, na horách místy, jinde jen ojediněle sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty -4 až 0 °C.

Sport 16-01-2017 08:35 | Martina Bílá Tomáš Berdych a Kristýna Plíšková postoupili na Australian Open do druhého kola. Naopak s prvním grandslamem sezony se rozloučila Kateřina Siniaková, vítězku nedávného turnaje v čínském Šen-čenu vyřadila Němka Julia Görgesová ve třech setech 3:6, 6:3 a 6:4.

Palachův čin je podle Sobotky velmi silnou součástí českých dějin 16-01-2017 08:35 | Martina Bílá Za velmi silnou a velmi tragickou součást českých dějin považuje premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) sebeupálení studenta Jana Palacha v lednu 1969. Jeho památku uctil v pondělí ráno na místě oběti před Národním muzeem v Praze. Spolu s ministry za ČSSD položil předseda vlády k pomníku kytici a zapálenou svíčku. Čin studenta, který se na protest proti vývoji v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 polil hořlavinou a zapálil, si připomínají i další politici a studenti po celé republice.

Stát, firmy a odbory projednají odliv zisků i přijímání Ukrajinců 16-01-2017 08:34 | Martina Bílá Odliv zisků z Česka, přípravu velkých staveb či přijímání pracovníků z Ukrajiny dnes projedná tripartita, společný orgán vlády, firem a odborů. Na programu je návrh sektorové a progresivní daně, kterou chce vláda zamezit odlivu zisků. S opatřením ale nesouhlasí Hospodářská komora ČR. Diskutovat se bude také o zrychlení vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty z Ukrajiny, což má pomoci řešit nedostatek pracovních sil v Česku.