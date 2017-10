Pamětní kameny připomenou v Kroměříži bývalého rabína s rodinou

Čtyři kameny zmizelých nechala nainstalovat kroměřížská radnice v Moravcově ulici. Jejich prostřednictvím uctí památku někdejšího rabína Joachima Astela a jeho rodiny. ČTK to řekl vedoucí radničního odboru kultury a cestovního ruchu Pavel Zrna. V Kroměříži žila až do druhé světové války silná židovská komunita. Astelovi žili v budově židovské radnice a zahynuli ve vyhlazovacím táboře v polské Osvětimi, rabín Astel v roce 1941, jeho žena a synové v roce 1944. Kameny, které nevyčnívají nad povrch chodníku, mají kolemjdoucí přinutit zastavit se a sklonit se před obětí, jejíž jméno je na nich vyraženo. "Grafická podoba kamenů je poměrně minimalistická. Jde o pouhý text vložený do mosazného kamene. Grafika je stejná v podstatě po celém světě, po celé Evropě," uvedl Zrna.