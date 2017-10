Památky, muzea a knihovny mohou dostat z EU až 11 miliard korun

České památky, knihovny a muzea mohou v následujících letech získat z evropských dotací až 11 miliard korun. S příspěvkem z české strany, který v případě těchto projektů činí 15 procent, pomůže kulturnímu dědictví v ČR 13 miliard korun. Výzvy na podávání žádostí v oblasti památek už jsou uzavřené, žádosti knihoven a muzeí se ještě přijímají, informovalo ČTK ministerstvo pro místní rozvoj. Na projekty knihoven a muzeí lze žádosti dávat do 31. prosince tohoto roku, respektive do 31. ledna 2018. K dispozici pro tyto projekty je ještě téměř 1,5 miliardy korun. Až do 31. října 2022 je možné podávat žádosti na takzvané integrované projekty, které se týkají třeba konkrétních regionů nebo místního rozvoje; na ně jsou připravené skoro dvě miliardy korun.