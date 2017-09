Památkáři převzali evropskou cenu za obnovu Kuksu

Národní památkový ústav slavnostně převzal hlavní ocenění Grand Prix evropského kulturního dědictví Europa Nostra za obnovu barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku. Získání evropského památkářského Ocsara na Kuksu připomíná plaketa zabudovaná do zdi hospitalu. O udělení ocenění bylo rozhodnuto letos v polovině května ve finském Turku. Nejvyšší ocenění Grand Prix letos získalo sedm nejlepších evropských památkářských projektů z širší skupiny 29 letošních držitelů ceny Europa Nostra. Česká republika měla v klání o cenu Grand Prix dva kandidáty. Kromě Kuksu to byl také vzdělávací projekt Památky nás baví. Kuks a projekt Památky nás baví se do finálové devětadvacítky dostaly z konkurence 202 projektů. Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková označila získání ceny za historický úspěch pro Českou republiku, protože to je poprvé, co Grand Prix získal český projekt v kategorii památková péče.