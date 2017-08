Národní památkový ústav (NPÚ) chystá rozsáhlé úpravy hradu Kunětická hora. Jeho vzhled by se měl zčásti vrátit do podoby, kterou měl před druhou světovou válkou po obnově podle projektu architekta Dušana Jurkoviče. Na úpravy již památkáři získali příslib evropských dotací."Plánujeme vestavbu dřevěného paláce s restaurací, který bude v místě, kde je v současnosti občerstvovací stánek. Bude v ní kromě restaurační části hlavně expozice o Jurkovičovi," řekl ČTK vedoucí investičního oddělení NPÚ Sychrov Ota Minařík. Do prostor nad hradní branou se vrátí repliky nábytku a lustry navržené kdysi Jurkovičem, originály se nedochovaly nebo jen ve fragmentech.