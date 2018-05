Palestinské vedení stahuje velvyslance z ČR, kvůli Jeruzalému

Palestinská samospráva sídlící na okupovaném Západním břehu Jordánu oznámila, že stahuje své velvyslance z Česka a dalších tří zemí Evropské unie, jejichž zástupci se zúčastnili nedělní recepce u příležitosti pondělního slavnostního otevření americké ambasády v Jeruzalémě. Informovala o tom agentura AFP. Opatření se vedle České republiky týká Rakouska, Rumunska a Maďarska. Český velvyslanec v Izraeli se zúčastnil recepce, na otevření ambasády ale nebyl.

Česko vzalo na vědomí povolání palestinského velvyslance na konzultace a zatím nebude reagovat stejným krokem. ČTK to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Česko má na palestinském území styčný úřad v Ramalláhu a také honorárního konzula v Betlémě. České zájmy zastupuje rovněž velvyslanectví v Tel Avivu, do jehož působnosti spadají konzulární záležitosti. Česko chce do konce května v Jeruzalémě otevřít honorární konzulát a do konce roku Český dům jako prostor pro česko-izraelskou kulturní, obchodní a mezilidskou výměnu. Diplomacie zdůrazňuje, že všechny kroky Česka budou v souladu s postoji EU a OSN ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Také případný přesun české ambasády, o němž mluví prezident Zeman, je podle diplomacie otázkou dalšího vývoje a jednání s partnery.