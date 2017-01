16-01-2017 08:35 | Martina Bílá

Vědci z českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR objevili v lososech na Aljašce tasemnici, která může napadnout i člověka. Doposud byl tento parazitický červ známý jako D. nihonkaiense zaznamenán pouze v tichomořském pobřeží Asie. O objevu týmu vedeném parazitologem Romanem Kuchtou informoval i zpravodajský kanál CNN. Člověk se touto tasemnicí může nakazit, pokud by snědl nedostatečně tepelně upravené maso pacifických lososů. Mohlo by se to stát například při konzumaci suši nebo sašimi vyrobených z této ryby.