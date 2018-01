Pákistánský soud prodloužil vazbu Češce zadržené s heroinem

Pákistánský soud prodloužil vazbu Češce, kterou zadrželi 10. ledna celníci na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Jednadvacetiletá žena zatím zůstane ve věznici do 7. února. ČTK to řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Případ podle ní nadále řeší pákistánská celní policie. Kdy začne soudní řízení o samotném činu, tak ještě není jasné. Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.