Pacienti se spinální svalovou atrofií by mohli mít v ČR lék

Pacienti se spinální svalovou atrofií by v budoucnu mohli mít v ČR lék, který by stabilizoval nebo i zlepšil jejich potíže. Ministerstvo zdravotnictví nyní jedná o jeho zpřístupnění pro lidi s touto vzácnou a závažnou chorobou. Dohoda mezi pražskou nemocnicí Motol a Vojenskou zdravotní pojišťovnou zatím umožní zaplatit pro jednu pacientku jednu dávku léčiva, která stojí 2,5 milionu korun. Novinářům to řekli zástupci ministerstva zdravotnictví, nemocnice a pojišťovny. Spinální svalová atrofie je vrozené onemocnění, při kterém postupně ubývá svalstvo, a tím se zhoršuje schopnost pohybu. Postižené bývají hlavně nohy, nemocní ale také hůře polykají a později mají potíže i s dýcháním. Postup nemoci je individuální, pacienti se ale většinou nedožívají vysokého věku. Dosud bylo onemocnění neléčitelné.

Nový lék, který získal evropskou registraci letos v květnu, by měl zastavit úbytek svalů. Nemoc způsobuje to, že se v těle kvůli chybějícímu genu netvoří určitý druh bílkoviny. Léčivo přiměje jiný gen k tomu, aby se bílkovina tvořila částečně z oblasti jiného genu, vysvětlila neuroložka Jana Haberlová. Podle ní tak může dojít ke stabilizaci stavu pacienta nebo i jeho mírnému zlepšení. Léčba onemocnění zabírá asi u poloviny pacientů a je značně finančně náročná, řekl náměstek pro léčebně preventivní péči v nemocnici Motol Martin Holcát. Holčička, které nyní nemocnice s Vojenskou zdravotní pojišťovnou zaplatí jednu dávku, trpí vážnou formou choroby a začala se léčit už v rámci klinické studie v zahraničí. Dohoda o úhradě léčiva pro ni platí do 31. prosince letošního roku, pojišťovna i nemocnice předpokládají, že pak by mohla být léčba už levnější. Nemocnice Motol se stará o zhruba 40 pacientů se spinální svalovou atrofií a není reálné, aby zařízení platilo léčbu všech, uvedl Holcát. Zástupci nemocnice i pojišťovny se shodli, že je nutné sledovat vývoj dalších léčiv. V současné době připravují údajně dvě další farmaceutické firmy léčivo s jednodušší léčbou, která by mohla být i méně nákladná.